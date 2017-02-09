Mehmet Şimşek'in yaptığı resim 151 bin liraya satıldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de arasında olduğu iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerinin Türkiye Alzheimer Derneği yararına yaptığı resimler açık artırma ile satıldı.

AÇIK ARTIRMA ÇIRAĞAN'DA YAPILDI

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen müzayede de, ressam Tülin Kanun'un "Bi.Re.Y" (Bir Resim Yap) projesi kapsamında, aralarında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen'in kızı Suzan Şen, sanatçı Beyazıt Öztürk ve oyuncu Wilma Elles'in de olduğu pek çok ünlü ismin Alzheimer konusunda insanları bilinçlendirme amaçlı yaptığı resimlerler açık artırma ile satıldı.

ŞİMŞEK'İN RESMİ 151 BİN LİRAYA SATILDI

Gecenin gelirleri, Türkiye Alzheimer Derneği'ne bağışlandı. Mehmet Şimşekin resmi 151 bin liraya satıldı.

RESMİ ALANA AKŞAM YEMEĞİ

Yaptığı resim açık artırma ile satışa çıkarılırken bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, resmi satın alacak kişiyi Başbakanlık Ofisi'nde veya evinde yemekte ağırlayacağını söyledi.

"Maliye bakanı olsaydım, bir yıl vergi muafiyeti derdim" şeklinde espri yapan Şimşek'in resmi ismini açıklamak istemeyen bir kişi tarafından 151 bin TL ödenerek satın alındı.