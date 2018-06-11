Mehmet Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini hatırlatan Şimşek, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesinin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 gerçekleştiğini kaydetti.

CESARET VERİCİ RAKAM

Bu gerçekleşme ile yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin OECD, AB ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldığını vurgulayan Şimşek, "2018 yılı ilk çeyreğinde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşmiştir. Makine teçhizat yatırımlarının aynı dönemde reel olarak yüzde 7 artması önümüzdeki dönem büyümesi için cesaret vericidir." ifadesini kullandı.

Şimşek, büyümenin kapsayıcı niteliğinin devam ettiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "İstihdamı desteklemeye yönelik politikalarımızla son 10 yılda 8,8 milyon, son bir yılda ise 1,2 milyon vatandaşımızı iş sahibi yaptık. İstihdamın bu güçlü seyri büyümemizi destekleyecektir. Aynı zamanda çalışanların katma değer içindeki payı birinci çeyrek itibarıyla yüzde 37,8’e yükselmiştir. Bu durum, büyüme ile gelen refah artışının daha adil dağıldığını da göstermektedir."

SEÇİMLERDEN SONRA BELİRSİZLİK AZALACAK

Yurt içi ve yurt dışı finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle ekonomide dengelenme sürecinin başladığını belirten Şimşek, 2018 bütününde büyümenin OVP ile uyumlu gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

Şimşek, seçimleri takiben belirsizliklerin azalacağına dikkati çekerek, bu dönemde yapısal reformlara hız vererek büyümeyi yüksek patikalarda sürdürülebilir kılacaklarını vurguladı.