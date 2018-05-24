Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası'na tam destek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın arkasında olduğunu söyledi.

"PROBLEMLERİ YİNE ÇÖZERİZ"

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara ilişkin yorumu merak edilen Şimşek, "Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARIN GÜVENİNİ KAZANMA VAKTİ

Şimşek, açıklamasında şunları söyledi: "Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi. Hükümet cari açığı düşürmek ve TCMB’nin dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları hızlandırmaya kararlı.

MERKEZ BANKASI'NA TAM DESTEK

TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var.

Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz."