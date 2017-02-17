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Mehmet Şimşek'ten trafik sigortası açıklaması

Başbakan Yardımcısı Şimşek, vatandaşın tepki gösterdiği yüksek fiyatlı trafik sigortaları hakkında yeni bir sistem geleceğini açıkladı.

17.02.2017 - 12:52
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten trafik sigortası açıklaması

Mehmet Şimşek NTV'nin yayınında, yeni haliyle ve yüksek tutarlar nedeniyle vatandaşın tepkisini çeken trafik sigortası hakkında açıklama yaptı.

"HAZİNE'YE SÖYLEDİM ÇALIŞIYORLAR"

Trafik sigortasında yeni model üzerinde çalıştıklarını açıklayan Başbakan Yardımcısı Şimşek şunları söyledi: "Sistemin şöyle bir eksikliği var, trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanın sigortası var, deneyimsiz şoföre al sür diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim çalışıyorlar. İngiltere'de sürücünün sigortalandığı bir sistem. Sadece taşıt değil sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu muhtemelen kaza ve zarar sayısını azaltır, primleri aşağı çeker."

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