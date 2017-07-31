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Mehmet Şimşek'ten yatırım rakamları

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'ye 2017'nin ilk 5 ayında gelen yatırımların iyi düzeyde olduğunu ve algının tutmadığını belirtti.

31.07.2017 - 07:16
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Mehmet Şimşek'ten yatırım rakamları

Mehmet Şimşek, Türk ekonominin durumu hakkında Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a açıklamalarda bulundu.

5 AYDA 5  MİLYAR DOLAR YATIRIM

Şimşek, yatırımlarla ilgili şunları söyledi; "Türkiye’ye yönelik algı iyileşiyor. Yani daha çok çaba göstermemiz lazım. Şunu söyleyebilirim; yatırımcılar nezdinde biraz küresel risk iştahının etkisiyle ama biraz da Türkiye’nin performansı nedeniyle ciddi bir fon akışı başladı. Türkiye’ye ilk 5 ayda yaklaşık 5 milyar dolarlık doğrudan yatırım gelmiş. Şimdi herkes diyor ya ‘Türkiye bu kadar kötü’ diye içerde ve dışarıda diline dolayanlar var. İyi de madem öyle 4.8 milyar dolarlık doğrudan yatırım var. Portföy yatırımları da artıyor. Algı iyileşme yolunda, ama şu gerçeğin altını da çizmek istiyoruz: Hâlâ ciddi bir cari açık sorunumuz var. O nedenle hep yapısal reform dedik. Enflasyon konusu da aynı şekilde."

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