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Mehmet Tuna’nın kızı hakkında yakalama kararı

Şamdan adlı ünlü mekanın sahibi Seda Sayan ile polemik yaşayan işletmeci Mehmet Tuna "Kirayı 90 bin dolara çıkardı. Haziranda çıkacaktık ama şubat ayında kapıya koydu" demişti.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 08:12..
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Şarkıcı Seda Sayan'ın davalık olduğu kiracısı Mehmet Refik Tuna'nın geçirdiği rahatsızlık sonucu ölmesinin ardından oğlu tarafından şok bir iddia ortaya atıldı. Tuna, sosyal medyadan Sayan için 'Babamın Katili' paylaşımını yaptı, Tuna hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

YARGILANACAK

İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Tuna hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkındaki yakalama kararı devam eden Tuna, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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