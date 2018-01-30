Mehmet Tuna’nın kızı hakkında yakalama kararı

Şarkıcı Seda Sayan'ın davalık olduğu kiracısı Mehmet Refik Tuna'nın geçirdiği rahatsızlık sonucu ölmesinin ardından oğlu tarafından şok bir iddia ortaya atıldı. Tuna, sosyal medyadan Sayan için 'Babamın Katili' paylaşımını yaptı, Tuna hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
YARGILANACAK
İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Tuna hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkındaki yakalama kararı devam eden Tuna, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.