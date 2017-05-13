Mehmetçiğe Anneler Günü hediyesi

Bayraklı'daki iskeleden demir alan ve İzmir Körfezi'nde ilerleyen sahil güvenlik botunda görevli Bodrumlu er Kemal Güntek, elinde dürbünle denizde gözlemlediklerini komutanlarına bildirdiği sırada sırtına bir el dokundu.

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ

Komutanlarının uyarısıyla arkasını dönen er Güntek, karşısında yaklaşık 4 aydır göremediği annesi Şefika Güntek'i ve ailesinin diğer üyelerini buldu. Terhisine 70 gün kalan ve ailesine kavuşmak için şafak sayan Güntek, komutanlarının izni ve desteğiyle kendisine sürpriz yapan ailesine sarıldı.

Mehmetçiğe Anneler Günü sürprizi VİDEO

Anne Şefika Güntek, oğlunun kendisine Anneler Günü hediyesi olarak kıyafet gönderdiğini, sonrasında komutanlıktan gelen telefon üzerine yola çıkıp er Güntek'e haber vermeden Muğla'nın Bodrum ilçesinden İzmir'e geldiklerini anlattı.

Güntek, ömrünün en güzel "Anneler Günü" hediyesine kavuştuğunu, oğluna sarılmanın mutluluğunu yaşadığını, sevinç gözyaşı döktüğünü söyledi. Gözcülük yaparken annesini karşısında bulan er Kemal Güntek, "Şok oldum. Anneler Günü gelirken annem de bana geldi." diye konuştu.

MAKAM ARACINDAN ANNESİ ÇIKTI

Lojistik alanında eğitim aldıktan sonra askerliğini yapmak üzere İstanbul'dan İzmir'e gelen ve vatani görevini yapan Ferhat Çam da komutanlarının talimatıyla Bayraklı'daki merkez binanın önünde gelecek konukları karşılamak üzere hazır ola geçti.

Binanın önünde duran makam aracının kapısını Ferhat Çam açtı, arabadan annesi 52 yaşındaki Aysel Çam, babası ve ağabeyi çıktı. Büyük şaşkınlık yaşayan Çam'a ailesi sarıldı ve sevinç gözyaşı döktü.

Anne Çam, Sahil Güvenlik Komutanlığına teşekkür ederek tüm annelerin "Anneler Günü"nde evlatlarına kavuşmasını diledi.

Asker Ferhat Çam ise "Bana heyet geleceğini söylediler. Ben de tören bölüğündeydim, uzun boylu olduğum için karşılamada görevlendirildiğimi düşünmüştüm. Sonra annem geldi. 110 günüm kalmıştı, çok mutlu oldum ailemi gördüğüme." dedi.

Baba Sıddık Çam da uçakla İzmir'e geldiklerini, çok güzel karşılandıklarını, oğullarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

NÖBET TUTARKEN ANNESİNİ GÖRDÜ

Komutanlığın kapısında elinde silahla nöbet tutan asker Samet Zeki, karşısındaki televizyon ekiplerinin bir başka program için görüntü aldığını düşünürken, kendisine haber vermeden Bursa'dan İzmir'e gelen annesi Zehra Zeki, arkasında bekliyordu.

Bir elin omzuna dokunmasına rağmen arkasına bakmayan er Zeki, komutanlarının "geriye dön" talimatıyla annesi Zehra Zeki'yi gördü. Oğluyla kucaklaşan anne Zehra Zeki, hayatının en mutlu gününü yaşadığını ifade etti.

Er Zeki de annesini en son 2 ay önce gördüğünü belirterek, "Şok oldum görünce ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Anneler Günü'nde arayacaktım sadece başka planım yoktu. Terhise 70 gün kalmıştı onu bekliyor, gün sayıyordum." dedi.