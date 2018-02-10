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Mehmetçiğe destek için sınıra gittiler

Kırşehir’de şehit aileleri, gaziler ve gazeteciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır bölgesi operasyonuna destek vermek için Hatay’a hareket etti.

İHA | 10.02.2018 - 00:46..
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Kırşehir Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından yola çıkan Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Uzmanlar Federasyonu, Muharip Gaziler Derneği ve Malul Gaziler dernekleri üyeleri ile gazeteciler dua ve tekbirlerle uğurlandı.

Mehmetçiğe destek için sınıra gittiler

"MEHMETÇİK ÇANAKKALE DESTANI YAZIYOR"

“Ana Ocağından Peygamber Ocağına” adlı proje kapsamındaki törende konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, "50 bin uçak getirseniz yine de vız gelir. Biz, sizlerin uçaklarını, Çanakkale’de atılan mermileri göğsümüzde söndürdük. O top mermilerini, o füzeleri Çanakkale’de göğsümüzle söndürdük. Allah’ın lütfu keremi ile göğsümüzde söndürmeye namzediz. Çanakkale destanı dünyanın tanıdığı en büyük destan, bu kahramanlar, evlatlar, bu Mehmetçik, Peygamberin ordusunun mensupları yine Çanakkale destanları yazıyor" dedi.

Mehmetçiğe destek için sınıra gittiler


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