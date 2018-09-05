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Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

TSK'nın Şırnak'ta başlattığı operasyonda 2 terörist sağ olarak yakalandı. Mehmetçik, korkan teröristleri "Canınız bize emanet diyerek" sakinleştirmeye çalıştı.

İHA | 05.09.2018 - 07:27..
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Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

Terör operasyonlarını "Türk askeri sivilleri öldürüyor" diyerek Avrupa'da servis yapanlar bir kez daha Mehmetçiğin merhametiyle tanıştı. Bir Türk askeri, korkudan konuşamayan PKK'lı teröriste, kendisine zarar verilmeyeceğini söyledi.

Mehmetçikten teröristlere insanlık dersi VİDEO

"AKILLI DURURSANIZ ATEŞ KULLANMAYIZ"

Sağ ele geçirilen teröristlere kelepçe takan ve korkudan ne yapacaklarını bilmeyen teröristlerdeki panik halini gören uzman çavuş, “Bundan sonra canın bize emanet. Bundan sonrası vatanın, milletin yapacağı iş” dedi.

Uzman çavuşun sözleri yanındaki bir kişi tarafından Kürtçe olarak da teröriste aktarıldı.

İkinci teröriste de korkmaması gerektiğini söylenirken, "Akıllı durmazsanız yapacak bir şey yok. Görevimizi yerine getiririz." denildi.

Mehmetçik tarafından teröriste insanlık dersinin verildiği o anlar cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

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