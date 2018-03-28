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Mehmetçik 2 bin 400 rakımda üs kuruyor

Mehmetçik, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlere yönelik başlatılan operasyon kapsamında 2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları'na makara ve halat yardımıyla malzeme taşıyarak yeni üs kuruyor.

AA | 28.03.2018 - 10:15..
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Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığınca 23 Mart'ta başlatılan operasyon kararlılıkla devam ediyor.

HALAT VE MAKARAYLA MALZEME TAŞINIYOR

Bu kapsamda Mehmetçik, Şemdinli ilçesinin Irak sınırında 2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları'na makara ve halat yardımıyla malzeme taşıyarak yeni üs oluşturuyor.

Mehmetçik 2 bin 400 rakımda üs kuruyor

Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlerce tuzaklanan basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit ederek imha etti.

Söz konusu bölgede şimdiye kadar teröristlerce tuzaklanan 14 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 125 metre uzunluğunda, yer yer 3 metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğinde mağara ile yaklaşık iki ton yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mehmetçik 2 bin 400 rakımda üs kuruyor

Bu arada, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon ile 19 Mart'ta Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Altın ve Şen Tepe bölgesinde başlatılan operasyonlar da kararlılıkla sürdürülüyor.

Mehmetçik 2 bin 400 rakımda üs kuruyor

Mehmetçik 2 bin 400 rakımda üs kuruyor

Mehmetçik 2 bin 400 rakımda üs kuruyor

Mehmetçik 2 bin 400 rakımda üs kuruyor

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