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Mehmetçik -20 derecede vatan nöbetinde

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da süren operasyonlarda kahraman Mehmetçikler, zorlu hava koşullarına rağmen başarıyla görevini sürdürüyor.

15.05.2017 - 11:49
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Mehmetçik -20 derecede vatan nöbetinde

PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde aralıksız sürüyor.

Özellikle Hakkari ve çevresinde yoğunlaşan operasyonlar kapsamında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, birçoğu da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mehmetçik -20 derecede vatan nöbetinde İZLE

MEHMETÇİK HAVA ŞARTLARINA ALDIRIŞ ETMİYOR

Ensonhaber.com'un ulaştığı video görüntülerinde, kahraman Mehmetçiklerin, vatan nöbetini başarıyla sürdürürken, diğer yandan da zorlu hava koşullarıyla mücadele ettiği görülüyor. Uludoruk'ta 3500 metre yükseklikte, -20 derece sıcaklıkta çekilen videoda yoğun kar fırtınası görülüyor. Zorlu hava koşullarına aldırış etmeyen Mehmetçik kamp yaptığı çadırların önünü temizlemeye çalışıyor.

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