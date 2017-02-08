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Mehmetçik -35'te vatan nöbetinde

Mehmetçik, şemdinlide sıcaklığın -35'e düştüğü Mirgesav Dağı ve Gedik Tepe üs bölgelerinde nöbet tutuyor.

08.02.2017 - 13:23
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Güvenlik güçleri, Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Dağı ve 2 bin 640 rakımlı Gedik Tepe üs bölgelerinde zorlu hava ve doğa şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdürüyor.

-35 DERECE

Devletin her türlü imkanı seferber ettiği Mehmetçik, hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü bölgede kurduğu güneş enerjisi sistemi ile kendi elektriğini üretip kendi mutfağında yemeğini hazırlıyor, ekmeğini pişiriyor.

Mehmetçik -35'te vatan nöbetinde

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip üs bölgelerinde görevli Mehmetçik, oluşabilecek terör tehdidine aman vermiyor.

Mehmetçik -35'te vatan nöbetinde

7 METRE KAR VAR

Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu üs bölgelerinde vatan savunması yapan askerler, 24 saat nöbet tutarak sınırdaki en ufak hareketliliği takip ediyor.

Mehmetçik -35'te vatan nöbetinde

Metrelerce yükseklikteki kardan tüneller açarak birbirine bağladığı mevzilerde ağır silahlarla görev yapan Mehmetçik, yine bu tünellerden geçerek dinlenme alanlarına ulaşıyor.

PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Türk milletinin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için adeta kar altında yaşayan Mehmetçik, dondurucu soğuğa rağmen elleri tetikte bekliyor.

Terör örgütünün sözde "gümrük noktası" olarak kullandığı ve vatandaşlardan haraç aldığı Türkiye-Irak sınırının kesiştiği bölgede bulunan Hacı Bey Çayı'nı kontrol altına alan güvenlik güçleri, terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vurdu.

Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'ya ait Hakurk kampının çıkış noktası olan bölgede Ari ve Kanireş kampını da kontrol altında tutan Mehmetçik, teröristlerin ülkeye girebileceği noktaları da kapattı.

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