Mehmetçik adım adım Afrin'e ilerliyor

Terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.
5 KÖY TEMİZLENDİ
Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirerek Afrin'in şehir merkezini kuşatma altına alan TSK ve ÖSO, 5 köyü daha teröristlerden arındırdı.
ADIM ADIM AFRİN'E...
Köylerin teröristlerin işgalinden kurtarılmasıyla, Afrin'in şehir merkezi de görülmeye başladı.
YPG'li teröristlerin hendekler kazdığı Afrin'e uzaklık şu anda 5 kilometreye kadar düştü.
3 KÖY DAHA TEMİZLENDİ
Anadolu Ajansı, TSK ve ÖSO'un Afrin'in kuzeyindeki Korta, Kaşa ve Babak Uşağı köylerinin de teröristlerden temizlendiğini duyurdu.
ANSIZIN GİREBİLİRİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in şehir merkezinin kuşatma altına alındığını operasyonun her an başlayabileceğini söylemişti.
İŞTE AFRİN'İN ŞEHİR MERKEZİ
Afrin'de teröristlerin sivilleri katlettiği tuzaklama anları VİDEO