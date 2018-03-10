Mehmetçik adım adım Afrin'e ilerliyor

Türkiye'de hasta ve danışanların internetteki aramalarına ilişkin araştırmaya göre, internet kullanıcıları en fazla "cilt hastalıkları"nı arıyor.

Türkiye en çok cilt hastalıklarını merak ediyor

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Gaziantep'te motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk

Gaziantep’te bir motosiklet sürücüsü kullandığı motosikletin üzerinde boylu boyunca uzanarak yolculuk ederek hem kendi hem de çevredekilerin yaşamını tehdit etti.