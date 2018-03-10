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Mehmetçik adım adım Afrin'e ilerliyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 5 köy daha terörden arındırıldı, Afrin'in şehir merkezi gözükmeye başladı.

Haber Merkezi | 10.03.2018 - 11:36..
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Mehmetçik adım adım Afrin'e ilerliyor

Terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.

5 KÖY TEMİZLENDİ

Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirerek Afrin'in şehir merkezini kuşatma altına alan TSK ve ÖSO, 5 köyü daha teröristlerden arındırdı.

ADIM ADIM AFRİN'E...

Köylerin teröristlerin işgalinden kurtarılmasıyla, Afrin'in şehir merkezi de görülmeye başladı.

YPG'li teröristlerin hendekler kazdığı Afrin'e uzaklık şu anda 5 kilometreye kadar düştü.

3 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Anadolu Ajansı, TSK ve ÖSO'un Afrin'in kuzeyindeki Korta, Kaşa ve Babak Uşağı köylerinin de teröristlerden temizlendiğini duyurdu.

ANSIZIN GİREBİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in şehir merkezinin kuşatma altına alındığını operasyonun her an başlayabileceğini söylemişti.

İŞTE AFRİN'İN ŞEHİR MERKEZİ

Mehmetçik adım adım Afrin'e ilerliyor

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