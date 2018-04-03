Mehmetçik Afrin halkı ile ekmeğini paylaşıyor

Afrin bölgesinde proje terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

MEHMETÇİKTEN AFRİNLİLERE YARDIM

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden tamamen arındırılan Afrin'de, bölgeyi normalleştirme çalışmaları hız kesmezken bir yandan da mayın temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

Harekatın başından bu yana sivil hassasiyetini vurgulayan TSK, Afrin'e yardım elini uzatıyor.

Afrinli ailelere ekmek dağıtan Mehmetçik, bir kez daha şevkatini göstermiş oldu.