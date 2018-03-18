Mehmetçik Afrin merkeze girdi

TSK ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında mücadele eden ÖSO birlikleri, Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ABD ve Avrupa ülkelerinin tüm çabalarına rağmen vazgeçmeyen Türkiye, Afrin'in merkezine ilk adımı attı. ÖSO'nun peşinden Özel Kuvvetler ve Komandolar Afrin merkezine girecek.

ÖZEL KUVVETLER VE KOMANDOLAR GİRİŞ YAPTI

Afrin'e giren birlikler Özel Kuvvetler ve Komandolardan oluşurken, ÖSO birliklerinin de operasyonda görev aldığı belirtildi.

57 GÜNDE 3567 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 57'nci güne girildi.

24 SAATTE 37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekâtın başından beri, 37'si son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 567 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.