taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,33
PETR
66,1300

Mehmetçik Afrin merkeze girdi

20 Ocak'ta terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda, Özel Kuvvetler, Komandolar ve ÖSO, Afrin ilçe merkezine girmeye başladı.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 08:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Mehmetçik Afrin merkeze girdi

TSK ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında mücadele eden ÖSO birlikleri, Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ABD ve Avrupa ülkelerinin tüm çabalarına rağmen vazgeçmeyen Türkiye, Afrin'in merkezine ilk adımı attı. ÖSO'nun peşinden Özel Kuvvetler ve Komandolar Afrin merkezine girecek.

ÖZEL KUVVETLER VE KOMANDOLAR GİRİŞ YAPTI

Afrin'e giren birlikler Özel Kuvvetler ve Komandolardan oluşurken, ÖSO birliklerinin de operasyonda görev aldığı belirtildi.

57 GÜNDE 3567 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 57'nci güne girildi.

24 SAATTE 37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekâtın başından beri, 37'si son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 567 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Dersuvan köyüne geri dönüşler başladı.
Afrin'de yaralanan Binbaşı Dunca şehit oldu
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi altına alınan Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu.
Tunceli'de 2 sığınak imha edildi
Türk Silahlı Kuvveti'nin Tunceli'de yaptığı terör operasyonunda iki sığınak imha edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
6. AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere Diyarbakır'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

40
Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

32
Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

28
Afrin'de yaralanan Binbaşı Dunca şehit oldu

Afrin'de yaralanan Binbaşı Dunca şehit oldu

33
Cumhurbaşkanı'nın kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı'nın kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

7
Rıdvan Dilmen: Bülent Yıldırım artık emekliye ayrılsın

Rıdvan Dilmen: Bülent Yıldırım artık emekliye ayrılsın

10
3 büyükler Çanakkale Deniz Zaferi'ni unutmadı

3 büyükler Çanakkale Deniz Zaferi'ni unutmadı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM