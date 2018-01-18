Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

Suriye'nin kuzeyinde yeni bir devlet kurmak isteyen Amerika, bölgedeki PKK/YPG'li teröristlere 2 yıl boyunca silah ve mühimmat desteği sağladı.

30 BİN KİŞİLİK TERÖR ORDUSU

2 yıllık yatırım sonrası yeni bir devlet için girişimleri hızlandıran Amerikalılar, 30 bin kişilik ordu kuracağını açıklayarak ilk adımı attı.

AFRİN HAREKATI İÇİN HAZIRLIK

Türkiye, Amerika'nın bu adımına çok sert bir şekilde tepki gösterdi ve Afrin operasyonu için hazırlıklara başladı.

ABD GERİ ADIM ATTI, ELLER HALA TETİKTE

Tankların ve komandoların Suriye sınırına inmesiyle, Amerika'dan üst üste açıklamalar yapılarak, 30 bin kişilik ordu kurulmayacağı belirtildi.

Amerika, bu kararından vazgeçse de Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin konusunda kararlı.

200 HEDEF İŞARETLENDİ

Suriye sınırına askeri sevkiyatları hızlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon için geri sayıma geçti.

Afrin'de öncelikli olarak imha edilecek 200 YPG hedefi belirlendi.

Bölgedeki tanklar ve komandolar hedefleri imha etmek için Ankara'dan gelecek son talimatı bekliyor.

Tanklar ve zırhlı askeri araçlar Afrin için hazır kıta VİDEO