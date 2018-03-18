taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,33
PETR
66,1300

Mehmetçik Afrin'de ay yıldız oluşturdu

Afrin'i kontrol altına alan Mehmetçiklerin zaferi kutlamak için oluşturduğu ay yıldız, havadan görüntülendi.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 13:54..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mehmetçik Afrin'de ay yıldız oluşturdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin şehir merkezini tamamen kontrol altına alındığını duyurmasının ardından şehirde hareketli dakikalar yaşanıyor.

Mehmetçik Afrin'de ay yıldız oluşturdu

Mehmetçik Afrin'de ay yıldız oluşturdu ViDEO

ŞEHRE TÜRK BAYRAKLARI DAMGA VURDU

Şehirin tamamen kontrol altına alınmasının ardından şehre Türk bayrakları dikildi. Mayın ve el yapımı patlayıcıların araması sürerken Mehmetçik yine gururumuzu kabartan bir olaya daha imza attı.

Mehmetçik Afrin'de ay yıldız oluşturdu

MEHMETÇİK AY YILDIZ OLUŞTURDU

Mehmetçik Afrin'de ay yıldız oluşturarak zaferi kutladı. Bölgede Türk askerinin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3603 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda son durumu açıkladı: 3603 terörist öldürüldü.
CHP'li Altay'ın Afrin istihbaratı çöktü
TSK ve ÖSO'nun Afrin merkezini çok kısa bir sürede teröristlerden temizlemesi, CHP'li vekilleri zor durumda bıraktı.
Çanakkale Zaferi'ne özel 103 metrelik Türk Bayrağı
Genci yaşlısı onlarca vatandaşında katıldığı törenlere Kütahya Gençlik Merkezi Zaferin 103. yılına ithafen 103 metrelik Türk Bayrağı ile katıldı.
Afrin zaferi FETÖ'cüleri hüsrana uğrattı
TSK ve ÖSO, Afrin'de kontrolü sağladı. Operasyon boyunca yerli-milli mühimmat ve silahlar kullanılarak TSK güç gösterisi yaptı. Görüntüler "TSK zayıfladı" diyen FETÖ'cülere de güzel bir cevap oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki heykeller yıkılıyor

Afrin'deki heykeller yıkılıyor

63
TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

148
Afrin'e Türk bayrağı dikildi

Afrin'e Türk bayrağı dikildi

352
Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

45
Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

38
Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

39
TSK'dan Afrin açıklaması

TSK'dan Afrin açıklaması

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM