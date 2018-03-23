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Mehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını buldu

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Afrin'deki arama tarama çalışmaları sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan karargah binalarından birini ortaya çıkardı.

AA | 23.03.2018 - 12:49..
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

KARARGAHTA MATBAA BULUNDU

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları söz konusu çalışmaları sırasında teröristler tarafından kullanılan ana karargah binalarından birini ortaya çıkardı.

Binada yer alan toplantı odalarının yanı sıra duvarlardaki terör örgütü elebaşı ve etkisiz hale getirilen bazı teröristlerin fotoğrafları dikkati çekti.

Teröristler tarafından kaçarken bazı bölümlerine patlayıcı da tuzaklanan karargahı terör örgütünün Afrin'deki sözde üst düzey yöneticilerinin de kullandığı belirtilirken binanın alt katında ise matbaa yer aldı.

Mehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını buldu

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TERÖR PROPAGANDASI

Terör örgütü lehine yayınların bulunduğu matbaada, ilkokul öğrencileri için basılan kitaplarda ise terörist fotoğraflarıyla terör örgütü yanlısı yazılar bulundu.

Mehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını buldu VİDEO

Mehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını buldu

SÖZDE ÜNİFORMALARI BIRAKIP KAÇMIŞLAR

Güvenlik güçleri, binada tuzaklanma ihtimaline karşı patlayıcı araması da yaptı. Komando tugaylarına bağlı mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha timi (PMKİ) tarafından yapılan aramalarda binada bir kasa ele geçerildi.

Söz konusu ekiplerce patlayıcıyla açılan kasada terör örgütünün sözde üniformaları bulundu. Böylelikle teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Afrin'e girmeden önce sözde üniformalarını saklayarak ilçeden kaçtıkları bir kez daha teyit edildi.

Mehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını buldu

Mehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını buldu

Mehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını buldu

Mehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını buldu

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