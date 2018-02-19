Mehmetçik Afrin'e ilerliyor

Esed rejimi yine katliam yaptı: 61 ölü 400 yaralı

Bir bankaya ait zırhlı nakil aracının sürücüsü, arkadaşıyla anlaşıp, minibüsteki özel güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra paraların bir bölümünü çalarak kaçtı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de yuvalanan teröristleri temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na başarılı bir şekilde devam ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendilerine polis süsü vererek trafik uygulaması yapan 5 şüpheli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemindeki polisler tarafından fark edilerek suçüstü yakalandı.

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Fil barınağından muhteşem fil manzaraları

Filleri korumak adına Tayland'da açılmış bir barınak var. Asya'da yaşayan filler, bu barınakta koruma altında. Parkta ise, bu güzel hayvanlar sevimliliklerini konuşturmaya devam ediyor.