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Mehmetçik Afrin'e ilerliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de yuvalanan teröristleri temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na başarılı bir şekilde devam ediyor.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 21:19..
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Mehmetçik Afrin'e ilerliyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG, Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte bölgeden kaçmanın planlarını yapıyor.

TERÖRİSTLER KISKAÇTA

TSK ve ÖSO güçleri, adım adım başarılı bir şekilde teröristlerin stratejik noktalarını ele geçirerek Afrin merkeze doğru ilerliyor.

TSK, TERÖRİSTLERİN PEŞİNDE

Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan Güneydoğu'daki operasyonlarını icra ederken Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde de operasyonlara devam edip, teröristlere aman vermiyor.

Mehmetçik Afrin'e ilerliyor

MEHMETÇİK ENGEL TANIMIYOR

Teröristlerin peşini bırakmayan Mehmetçik sırtındaki 35 kg yükle, dağları ve ovaları aşarak teröristlere geçit vermiyor.

Sırtında 35 kilo yükle Afrin'e ilerleyen Mehmetçik VİDEO

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