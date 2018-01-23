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Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

Afrin'de stratejik olarak önemli bir konuma sahip olan Burseya Dağı, YPG'li teröristlerin elinden alındı.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 12:44..
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Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

Türkiye sınırını terörden temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i YPG'ye dar etti.

BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Bölgedeki terör hedeflerini imha eden TSK ve ÖSO birlikleri, bölgenin en stratejik yerlerinden biri olan Burseya Dağı'nı da terörden temizlendi.

Gece yarısından itibaren yoğun çatışmaların yaşandığı Burseya Dağı eteklerinde, YPG'li teröristler Mehmetçik karşısında daha fazla direnemedi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinden sonra TSK ve ÖSO bölgedeki güvenliği sağlamaya başladı.

Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

1 ŞEHİDİMİZ VAR

Burseya Dağı eteklerinde çıkan çatışmalarda Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit düşmüştü.

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