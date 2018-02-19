Mehmetçik ezan sesiyle teröristleri vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 31. gününde Afrin bölgesindeki terör hedefleri bombalanmaya devam ediliyor.

MEHMETÇİK, TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİNİ YERLE BİR ETTİ

Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin Afrin’e gireceğini duyurmasının ardından harekete geçen TSK, Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan sınır birliklerinden ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini vurdu.

SEVKİYATLAR DEVAM EDİYOR

Harekatta stratejik öneme sahip Raco bölgesinde terör hedefleri tek tek imha edildi. Fırtına obüsler de bölgede hazır bekletiliyor. Öte yandan, mühimmat taşıyan askeri araçların da bölgeye sevk edildiği görüldü.

Sınırda ezan sesleriyle birlikte top atışları başladı VİDEO