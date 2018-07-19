Mehmetçik Hakkari'de PKK mağaralarına girdi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

PKK FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLİYOR

Ele geçirilen malzemelerin usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildiği aktarılan Valilik açıklamasında, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.