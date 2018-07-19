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Mehmetçik Hakkari'de PKK mağaralarına girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları Hakkari'de yaptığı terör operasyonunda PKK'nın inlerine girdi. Ele geçirilen teröristlerin yaşam malzemeleri imha edildi.

AA | 19.07.2018 - 01:44..
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Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Mehmetçik Hakkari'de PKK mağaralarına girdi

PKK FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLİYOR

Ele geçirilen malzemelerin usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildiği aktarılan Valilik açıklamasında, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir sığınakta 500 litre mazot, 2 büyük tüp, küçük tüp, 9 boş tüp, 20 jelikan, elektrikli ocak, gaz sobası, 10 çakmak gazı, 16 ampul, 20 metre bahçe teli, 30 battaniye, 2 uyku tulumu, 25 metrekare halı, bin metrekare branda, 40 kişisel bakım malzemesi, 30 sabun, 10 çift ayakkabı, 6 çift plastik ayakkabı, 4 yağmurluk, parka, 150 kilogram kırmızı mercimek, 30 kilogram yeşil mercimek, 100 kilogram kaçak çay, 150 kilogram şeker, 50 kilogram salça, 150 kilogram nohut, 150 kilogram kuru fasulye, 100 kilogram deterjan, 15 kilogram tuz, bin paket gümrük kaçağı sigara ile çok sayıda mutfak ve hırdavat malzemesi ele geçirilmiştir."

Mehmetçik Hakkari'de PKK mağaralarına girdi


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