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Mehmetçik hamile kadının imdadına Skorsky'le yetişti

Ağrı'da köy yolunun kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyen hamile bir kadın, jandarma ekipleri tarafından Skorsky helikopter ile hastaneye götürüldü.

İHA | 19.01.2018 - 21:48..
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Ağrı 112 Acil servisi, Diyadin ilçesi Dedebulak köyü Şahinbey mezrasında ikamet eden bir kadının hamile olduğu ve düşük yaptığı ihbarını aldı.

JANDARMA HELİKOPTERLE GELDİ

Köy yolunun kapalı olması nedeniyle köye gidemeyen sağlık görevlileri durumu jandarma ve Ağrı Valiliği’ne bildirdi. Vali Süleyman Elban’ın talimatı ile Doğubayazıt ilçesinde bulunan Jandarma Komutanlığına ait Skorsky tipi helikopter hastayı kurtarmak için Şahinbey mezrasına gitti.

Mehmetçik hamile kadının imdadına Skorsky'le yetişti

Mehmetçik hamile kadının imdadına Skorsky'le yetişti VİDEO

ASKERLER HAMİLE KADINI HASTANEYE BIRAKTI

Kadını helikopter ile Diyadin Devlet Hastanesine getiren jandarma ekipleri, kadını 112 acil servis ekiplerine teslim etti.

Hastanede sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan hamile kadın, daha sonra Doğubayazıt Devlet Hastanesine sevk edildi. Hamile kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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