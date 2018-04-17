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Mehmetçik için şiir ve türkü konseri

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen konserde, Mehmetçik için şiir ve türküler okundu.

AA | 17.04.2018 - 14:24..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattıkları Zeytin Dali harekatı başarıyla sonuşlandı. Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği, Mehmetçik'i unutmayarak konser verdi.

Konsere katılım yoğun olurken, dinleyiciler tarafından da büyük ilgi gördü. Mehmetçik temalı şiirlerin okunduğu programda türküler seslendirildi, sonunda ise İstiklal Marşı'nın tamamı okundu.

"KONSERİ MEHMETÇİK İÇİN TERTİPLEDİK"

"Türk Ordusu, yüce Türk milletini, Türk vatanını hür ve bağımsız kılabilmek için canını feda etmekten çekinmemesiyle görünür olmuştur. Türk milleti de Türk askerine sevgi duygusuyla Mehmetçik adını vermiştir. İman dolu göğsünü düşmana karşı siper eden, kimi zaman Yunus, kimi zaman Yavuz olan kahramandır. Bu konserimizde şiir ve türküleri Mehmetçikler için tertipledik" şeklinde konuştu.

Mehmetçik için şiir ve türkü konseri


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