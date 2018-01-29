Mehmetçik için yürüyüş yapan gruba ateş açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Zeytinburnu'nda yürüyen gruba silahla ateş açıldı. Meydana gelen saldırıda 3 kişi yaralandı.

SİLAHLI SALDIRIDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Afrin'deki Mehmetçiklere destek ve moral vermek için Zeytinburnu yürüyüş yapan grup, 58. Bulvar'da saldırıya uğradı. Ellerinde bayraklar ve dövizlerle yürüyüş yapan gurubun içerisindeki Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Bahri Örnek'in olduğu yere doğru, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ateş açıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, olayda 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. Arka arkaya ateş eden şüpheli kişi yada kişiler olay yerinden hızlı bir şekilde kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından vatandaşlar durumu sağlık ekiplerini arayarak yardım isterken, korteje eşlik eden polisler ise şüphelilerin yakalamak için peşinden koştu.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Zeytinburnu'nda dün meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2018 günü saat 17.45 sıralarında Zeytinburnu ilçesi 58. Bulvar üzerinde meydana gelen silahlı yaralama olayında B.Ö. ve yolda geçen B.S. ve E.E. isimli şahıslar yaralanmış, olayın B.Ö. isimli şahısla aralarında husumet bulunan A.B.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Meydana gelen olayın aynı saatlerde 58. Bulvar üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de gerçekleştirilen Afrin harekatına destek vermek amacıyla bayrak dağıtan gruba yönelik olmadığı anlaşılmıştır.''