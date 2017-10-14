Mehmetçik İdlib'de Bereket Dağı'nı kuşattı

Özel Kuvvetler ile Kayseri 1’inci Komando Tugayı’na bağlı askerler önceki gece saat 22.15’ten itibaren Atme bölgesinden Suriye’ye girmeye başladı. Genelkurmay Başkanlığı’nın verdiği görüntülere göre asker ‘Kirpi’ ve diğer zırhlı muharebe araçlarıyla bölgeye girdi. TSK, 14 ayrı yerde gözlem noktaları kuracağı için iş makineleri de Suriye’ye sokuldu.

ASKER SAYISI ARTABİLİR

M-60 ve Leopard tankları da dün sabah erken saatlerde Suriye’ye geçti. Sınır hattında mevzili çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ve Fırtına obüsleri hazır bekledi. ÇNRA’lar bir ara Oğulpınar Hudut Karakolu’ndan Suriye tarafına ateş açtı. Gaziantep’ten havalanan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Türk askerinin girişini aralıksız kontrol etti. SİHA’lar Reyhanlı, Atme ve Bereket Dağı güzergâhında yoğun uçuş yaptı.

İlk etapta 100’den fazla asker Suriye’ye giriş yaparken, dün de sevkiyatın devam etmesiyle bu sayı arttı. Giren araç sayısı da 60’ı aştı. Sevkıyatın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Astana’da her üç garantör ülkeden 500’er asker gönderilmesi planlanmış olsa da bu sayının artabileceği belirtiliyor.

TANKLAR BEREKET DAĞI’NI KUŞATTI

İdlib-Afrin sınır hattında yer alan ve terör örgütü PYD’nin elinde bulunan Afrin’in de gözlenebildiği Bereket Dağı mevkisine gözlem noktası kurulması için istihkam birlikleri çalışmalara başladı. Bölgeye giden tanklar da Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki dağı kuşatarak istihkam birliğini koruma çemberine aldı. Akşam saatlerinde İdlib bölgesinde ilerleyişini sürdüren ÖSO güçlerine destek amacıyla sınır hattında konuşlu 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri iki atış yaptı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Türk askerinin Bereket Dağı’na konuşlanarak PYD’nin elindeki ‘Afrin’i izole etmeye’ öncelik vereceğini değerlendiriyor. Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) denetiminde olan Bereket Dağı’nın çatışma çıkmadan TSK unsurlarına bırakılmasını önemli bir gelişme olarak gören Ağar, Atme ve Akrabat bölgelerinde de gözlem noktası kurulabileceğini belirtti.