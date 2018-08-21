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Mehmetçik Irak sınırında çocukları bayramladı

Irak sınırının sıfır noktasında yol arama kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapan Mehmetçik, çocuklara oyuncak dağıttı.

İHA | 21.08.2018 - 23:51..
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Mehmetçik Irak sınırında çocukları bayramladı

Beytüşşebap ve Uludere'deki kontrol noktalarında yolcuların Kurban Bayramı'nı kutlayan Türk askeri, sivillere şeker dağıttı. Çocukları da sevindiren Mehmetçik, hem fotoğraf çektirdi hem de çocuklara oyuncaklar dağıttı.

Mehmetçik Irak sınırında çocukları bayramladı

KATO DAĞI'NDA BİR İLK

Kato Dağı kontrol noktası, Feraşin Yaylası, Haburiki Karakolu, Taşarası köyü karakolu, Ayvalık köyü karakolu, Yemişli köyü karakolu ile Şırnak ve Hakkari yolunda seyahat eden vatandaşların bayramını kutlayan askerler sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

700’e yakın çocuk için getirilen oyuncaklar araçlarda bulunan çocuklara dağıtıldı. Vatandaşlar ilk defa böyle bir uygulama gördüklerini belirterek bu uygulamaların devam etmesini talep etti. Şeker ikram eden jandarma ekipleri ile vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi.

Mehmetçik Irak sınırında çocukları bayramladı

Mehmetçik Irak sınırında çocukları bayramladı

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