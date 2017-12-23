Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Türkiye dış güçlerin siyasi ve ekonomik baskılarına karşı mücadele verirken, bir yandan da teröre karşı darbeler vurmaya devam ediyor.

PKK'YI BİTİRECEK HAMLE...

Terörle mücadelede taarruz dönemine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen nokta operasyonlarıyla Amerika ve Avrupa destekli PKK'ya büyük darbeler vurdu.

MEHMETÇİK SINIRI GEÇTİ

Örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan teröristleri de tek tek etkisiz hale getirmeye başlayan Mehmehçik, sınır ötesinde kara operasyonu düzenledi.

ERDOĞAN-İBADİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Haydar el İbadi arasında gerçekleşen görüşmeden sonra hızlanan operasyonlarda, askeri araçların bölgede aktif olarak çalışması için iş makineleri de kullanıldı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bölgenin teröristlerden temizlenmesi için çalışmaların sürdüğü de belirtilmişti: "Irak’ın Kuzeyi (Avaşin-Basyan ve Hakurk) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir."