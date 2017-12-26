Mehmetçik kar altında uyku molasında

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Florida'da 837 kişi Noel Baba kılığında sörf yaptı

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Şemdinli'de 2 asker şehit oldu

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ilk gününde 8 bölge için toplam 430 megavat kapasite tahsis edildi.

Türkiye'de yılbaşı kutlamalarının en çok tercih edilen adresinin yüzde 85 oranla "ev" olduğu tespit edildi.

Real Madrid zaferinde 1 gol 1 asistle başrol oynayan Messi, 90 dakikanın sadece yüzde 1'lik diliminde koştu.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, muhalefet lideri Alexei Navalny’nin başkanlık seçimlerinde aday olarak yer alamayacağını açıkladı.

Rus muhalefeti: Seçmenler olarak greve gidiyoruz

Adana’da 40 günlük bebeğinin ihtiyaçlarını karşılamak için araçtan teyp ve ses sistemi çaldığını iddia eden hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Hırsızlık zanlısı: 'Bebeğim için yaptım'

Ünlü şarkıcı Hande Yener, samimi ve özel açıklamalarda bulundu

'Başka Şeylerin Şiirleri','Sokak Kapısı', ve 'Sevdam Sığmadı Düşlerime' adlı şiir kitapları Bilgi Yayınevi etiketiyle şiirseverlerle buluştu.

1 Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor İstanbul Tuzla'daki kokunun nedeninin "kaçak deşarj edilen kimyasal atık" olduğu tespit edilirken, atığı hangi şirketin bıraktığı merak ediliyor.

2 Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız Terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapan Ukaz Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerine bir yayın politikası kurdu.

3 İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, Tuzla'da vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan kokunun kaynağı hakkında bilgi verildi.

4 Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

5 Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası Habertürk canlı yayınına katılan anketçi Hakan Bayrakçı ile hukukçu Selman Öğüt arasında milliyetçilik tartışması yaşandı.

6 Tuzla'daki hasta eden kokunun kaynağı araştırılıyor İstanbul'un Tuzla ilçesinde geniz yakan koku, insanları hastanelik etti. Kokunun vidanjörlerin boşaltım yaptığı alandan geldiği ileri sürülürken, cihazlar türünü henüz belirleyemedi.