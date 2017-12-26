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Mehmetçik kar altında uyku molasında

Dağları teröristlere dar eden Mehmetçik, gece yarılarını eksi 30 derecede kar altında geçiriyor.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 09:39..
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Mehmetçik kar altında uyku molasında

Türkiye sınırının güvenliği için bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, bu görevi zorlu şartlara rağmen devam ettiriyor.

OPERASYONLARA ARA YOK

Bölgede sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesine rağmen operasyonlara ara vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mağaraları tek tek basıyor.

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Operasyon aralarında dinlenmek için uyku tulumlarına giren askerlerin çekilen fotoğrafı, mücadelenin hangi şartlarda yürütüldüğünü ortaya koydu.

Mehmetçik kar altında uyku molasında

KAR ALTINDAKİ ASLANLAR

Sosyal medyada yayınlanan 2 fotoğrafta, askerlerin üzerinde 2 karış karın biriktiği görüldü.

Mehmetçik kar altında uyku molasında

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