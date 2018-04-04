Mehmetçik karlı dağları teröristlere dar ediyor

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash ile Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Altın ve Şen Tepe ile Şemdinli ilçesi Balkaya Dağları'nda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında da operasyon başlattı.

KARLI DAĞLAR ARANDI

İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat ile güvenlik korucularının katıldığı operasyonda karlı dağlar kapsamlı şekilde arandı.

Yüksek rakımlı dağlarda zaman zaman karda yatan güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Operasyonda araziye tuzaklanan çok miktarda patlayıcı imha edildi, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bölgede sürdürülen operasyona katıldı.