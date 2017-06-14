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Mehmetçik Kato Dağı'nda akşam ezanı okudu
Terör örgütü PKK'yla mücadeleye devam eden Mehmetçik, Kato Dağı'nda bir askerin okuduğu akşam ezanıyla birlikte iftar yaptı.
14.06.2017 - 10:01
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MEHMETÇİK KATO DAĞI'NDA EZAN OKUDU
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