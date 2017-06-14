taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.464
USD
3,5154
EURO
3,9441
ALTIN
143,35
PETR
48,3800

Mehmetçik Kato Dağı'nda akşam ezanı okudu

Terör örgütü PKK'yla mücadeleye devam eden Mehmetçik, Kato Dağı'nda bir askerin okuduğu akşam ezanıyla birlikte iftar yaptı.

14.06.2017 - 10:01
  1. Haberler
  2. Gündem
Mehmetçik Kato Dağı'nda akşam ezanı okudu

MEHMETÇİK KATO DAĞI'NDA EZAN OKUDU

İlginizi Çekebilir
Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye'ye övgü
Boyko Borisov; göç dalgasını Türkiye'nin önlediğini, aksi takdirde Avrupa'nın silinip gideceğini söyledi.
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında saat 07.35'te Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Celal Şengör Ege'deki fay hatlarını anlattı
Ege'deki fay hatlarını gösteren Celal Şengör, fayların hepsinin 7'lik deprem üretebileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iftarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara il teşkilatının iftar programına katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

68
Londra'da 27 katlı binada yangın

Londra'da 27 katlı binada yangın

53
Fransa Cumhurbaşkanı: İngiltere'ye AB kapıları hala açık

Fransa Cumhurbaşkanı: İngiltere'ye AB kapıları hala açık

19
Katar Petrol'den Shell ile LNG anlaşması

Katar Petrol'den Shell ile LNG anlaşması

19
Celal Şengör Ege'deki fay hatlarını anlattı

Celal Şengör Ege'deki fay hatlarını anlattı

54
Apple sürücüsüz araç geliştirecek

Apple sürücüsüz araç geliştirecek

28
FARC anlaşma şartlarını yerine getiriyor

FARC anlaşma şartlarını yerine getiriyor

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM