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Mehmetçik Kato Dağı'nda PKK'nın peşinde

Teröristlerin yuvalandığı mağaraları tek tek basan Mehmetçik, zorlu koşullara rağmen mücadeleden vazgeçmiyor.

06.10.2017 - 09:01
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Mehmetçik Kato Dağı'nda PKK'nın peşinde

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede başlayan 'taarruz' döneminde örgüte üst üste darbeler vurdu. Havadan ve karadan devam eden operasyonlar kapsamında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

KAR VE TİPİ

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan'da başlatılan operasyon, kar ve tipiye rağmen devam ediyor.

Mehmetçik Kato Dağı'nda VİDEO

TERÖRİSTLER KAÇIYOR

2 bin 900 rakımlı dağda amansız bir mücadele veren Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Mehmetçik Kato Dağı'nda PKK'nın peşinde

SON TERÖRİST ÖLDÜRÜLENE KADAR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadede operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonların son teröristin etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini söylemişti.

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