Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.
3 BİN RAKIMDA OPERASYON
Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de örgüte göz açtırmıyor. Güvenlik güçleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan, kar kalığınlığının bir metreyi aştığı 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı'nda da didik didik terörist arıyor.
KORUCULAR DA DESTEK VERİYOR
Soğuk hava ve zorlu arazi şartlarında yürütülen operasyonda Mehmetçiğe güvenlik korucuları da destek veriyor.
Teröristlerin kış üslenmesine karşı bölge, sürekli kontrol altında tutuluyor. Mehmetçik ile birlikte teröristlerin sığınak olarak kullanabileceği mağaraları arayan güvenlik korucuları eli tetikte sürekli gözetleme yapıyor.
Mehmetçik Kato Dağı'nda PKK'ya geçit vermiyor VİDEO