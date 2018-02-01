Mehmetçik Kato Dağı'nda PKK'ya geçit vermiyor

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

Arsenal'le sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Mesut Özil, haftada kazanacağı 350 bin sterlinle kulüp tarihinin en fazla kazananı oldu.

Mesut Özil, Arsenal tarihinin en çok kazananı oldu

Pentagon, terör örgütü PKK'nın Kilis'e attığı füzelerle ilgili açıklama yaptı: Saldırıyı kınıyoruz

Konyasporlu taraftar tarafından, Galatasaray maçı öncesi Afrin Harekatı'nın canlandırıldığı bir koreogafi yapıldı.

1 Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu Ünlü yönetmen Fatih Akın, Alman pasaportuyla çok sayıda ülkeye vize gerekmediği için Türk vatandaşlığını değil Alman vatandaşlığını tercih etti.

2 Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, Eurovision hakkında açıklamalarda bulundu.

3 PKK yandaşları Hollanda'da tren istasyonunu işgal etti Utrecht'te tren istasyonunu işgal eden terör örgütü PKK yandaşlarını Hollanda polisi izlemekle yetindi. Gerekli yanıtı tek başına bir Türk verdi.

4 Kuzey Irak'tan saldırdılar: 3 şehit Bölücü terör örgütü PKK'nın, Kuzey Irak'tan sabah saatlerinde Hakkari Çukurca'ya ve öğleden sonra Şemdinli'ye saldırması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı.

5 Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı Terör operasyonlarına yönelik ateşlenen füzelerin üzerine yazılan yazılar, gün geçtikçe garip bir hal aldı.

6 Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları Burseya Dağı çevresindeki teröristlerin ve yaptıkları kulelerin imha edildiği en net görüntüler paylaşıldı.