Geçtiğimiz günlerde 8 askerimizin şehit düştüğü Afrin'in Hac Bilal köyü Keltepe mevkisinde, teröristlerin açtığı metrelerce uzunluktaki tünellerden birine operasyon düzenlendi.

ÇATIŞMADAN ÖNCE SAKLANMIŞLARDI

Teröristlerin çatışma öncesi saklandıkları Keltepe bölgesindeki tünel, Mehmetçik'in kamerasından adım adım izlendi. Tünelde terörist başı Öcalan'ın fotoğrafları ve terör örgütü paçavraları görüldü. Oda oda ayrılan bölümlerde ise mühimmatlar ve yaşam malzemeleri bulundu.

Mehmetçik Keltepe tüneline girdi ViDEO

SÖZDE 'SORUMLULAR' İÇİN ÖZEL ODA

Operasyon düzenleyen Mehmetçikler, tünelde teröristlerin sözde sorumluları için yapılan özel oda ile de karşılaştı. Odada televizyon, soba ve yaşam malzemesi olması dikkat çekti.

Yapılan incelemelerde, teröristlerin hain saldırı öncesi kullandığı mühimmatı çatışma bölgesine plastik bidonlarla taşıdığı da ortaya çıktı.