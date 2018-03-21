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Mehmetçik kumanyasını Afrinlilere verdi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizleyen Mehmetçik, kendi kumanyalarının tamamını vatandaşlarla paylaştı.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 12:21..
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

MEHMETÇİK'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'de TSK'nın arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

Afrin'in Kafer Çil Mahallesinde bölge halkı Mehmetçik'i sevgi gösterileriyle karşıladı.

Mehmetçik kendi kumanyalarını bölge halkına dağıttı

KUMANYALARINI PAYLAŞTILAR

Mehmetçik şevkatini burda birkez daha gösterdi. Askerler kendi kumanyalarının tümünü bölge halkına verdi.

Çocuklarla sohbet eden Mehmetçik onlarla yakından ilgilendi.

Mehmetçik kumanyasını Afrinlilere verdi

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