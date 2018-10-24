Mehmetçik Kutlu Zafer ilk bölümüyle büyük beğeni topladı

CHP, HDP, MHP ve İP ittifakı, sayı olarak AK Parti'ye üstünlük kurdu. İlk kez AK Parti'nin reddettiği bir önergeyi geçiren muhalefetin sevinçten havaya uçtuğu anlar TBMM TV'ye yansıdı.

Bill ve Hillary Clinton çiftinin evine gönderilen bir pakette patlayıcı cihaz bulunduğu duyuruldu.

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Beyaz Saray'ın bilinmeyen odaları: Solaryum bile var

Muhtemelen, bir solaryum, çikolata dükkânı ve bowling salonu da dâhil olmak üzere, bu odaların Beyaz Saray'da olduğundan haberiniz yoktu.