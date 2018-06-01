Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

Aracındaki yangını söndürmek için yaptıkları tepki gördü

1 Emekliye maaş ödemesi başladı Emekli Sandığına bağlı emekliler bugün maaşlarını aldı. 12 milyon emeklinin merakla beklediği bin liralık bayram ikramiyesi de 7-8 Haziran'da ödenecek.

2 Göz kapağı düşüklüğünde ameliyatsız çözüm Her yaştan kadın ve erkeğin problemi olan göz kapağı düşüklüğü, artık ameliyatsız tedavi edebiliyor.

3 İmar Barışı'na ilişkin yönetmelik bayram öncesi çıkarılacak 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi amaçlanan "İmar Barışı" düzenlemesinin usül ve esaslarının belirleneceği yönetmeliğin Ramazan Bayramı öncesi çıkarılması planlanıyor.

4 Amerikalılar Deutsche Bank'ın notunu düşürdü S&P, Deutsche Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "A-"den "BBB+"ya düşürdü, not görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

5 12 günde 35 bin Suriyeli ülkelerine gitti İç karışıklık nedeniyle Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin, Ramazan ayını ve bayramı yakınlarıyla geçirmek için ülkelerine gidişleri devam ediyor.

6 Bursa’da Türk Telekom binasında silah sesleri Türk Telekom’un merkez binasında silah sesleri duyuldu. Olayda yaralıların olduğu belirtildi.