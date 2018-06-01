Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına ara vermedi.
Örgütün Suriye'de yuvalandığı köyleri tek tek temizleyen Türk askeri, Kuzey Irak'ta da büyük bir operasyon başlattı.
TERÖRİSTLER TEMİZLENDİ
1996 yılında düzenlenen sınır ötesi operasyondan sonra ilk kez Hakurk'a giriş yapan Mehmetçik, büyük bir kararlılıkla teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi.
İKİNCİ KANDİL
Hakurk, Kandil'den sonra örgüt için büyük önem taşıyan bölgelerin başında geliyor.
Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı ViDEO
TÜRK ASKERİ HUZUR GÖTÜRDÜ
Teröristlerden temizlenen bölgede barış ve huzur ortamı sağlanırken, köylülere şefkat elini yine Türk askeri uzattı.
HER AİLEYE YARDIM
Her ailenin kapısını çalan komandolar, AFAD ile birlikte bölgeye insani yardım malzemeleri ulaştırdı.
HALK PKK'DAN BIKTI, MEHMETÇİK'LE YÜZLER GÜLDÜ
Mehmetçik'in gelişini büyük bir sevinçle karşılayan köylüler, terör örgütü PKK'dan bıktıklarını dile getirdi.