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Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

Terör örgütü PKK'nın ikinci Kandil'i olarak gösterilen bölgeye giren Mehmetçik, teröristleri etkisiz hale getirip bölgede huzur ortamını sağladı.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 13:46..
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Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına ara vermedi.

Örgütün Suriye'de yuvalandığı köyleri tek tek temizleyen Türk askeri, Kuzey Irak'ta da büyük bir operasyon başlattı.

TERÖRİSTLER TEMİZLENDİ

1996 yılında düzenlenen sınır ötesi operasyondan sonra ilk kez Hakurk'a giriş yapan Mehmetçik, büyük bir kararlılıkla teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi.

Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

İKİNCİ KANDİL

Hakurk, Kandil'den sonra örgüt için büyük önem taşıyan bölgelerin başında geliyor.

Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı ViDEO

Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

TÜRK ASKERİ HUZUR GÖTÜRDÜ

Teröristlerden temizlenen bölgede barış ve huzur ortamı sağlanırken, köylülere şefkat elini yine Türk askeri uzattı.

Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

HER AİLEYE YARDIM

Her ailenin kapısını çalan komandolar, AFAD ile birlikte bölgeye insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

HALK PKK'DAN BIKTI, MEHMETÇİK'LE YÜZLER GÜLDÜ

Mehmetçik'in gelişini büyük bir sevinçle karşılayan köylüler, terör örgütü PKK'dan bıktıklarını dile getirdi.

Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

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