Erzurum Ilıca Mahallesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katında oturan Raime Nine, leğene doldurup apartmanın girişine indirdiği odunları tek tek kırmaya başladı.

ASKERİ ARACI DURDURUP ODUN KIRDI

O sırada yoldan geçen askeri bir araç durdu ve içinden inen iki Mehmetçik ninenin yanına gitti.

ELİNİ ÖPÜP GİTTİ

Yaşlı kadının elinden keseri alıp odunları kıran ve evinin önüne kadar taşıyan askerler daha sonra yaşlı kadının elinden öperek araçlarına binip gitti.

Askerlere dua eden Raime Ninenin bu görüntülerini, karşı apartmanda oturan komşuları tarafından cep telefonuyla çekildi.

Mehmetçik odun kıran ninenin yardımına koştu VİDEO