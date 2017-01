Hakkari'nin Dağlıca Bazı Deresi bölgesinde yürütülen operasyonda bölücü terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi. Teknolojinin sağladığı imkanlardan da faydalanan Mehmetçik operasyonları 'drone'la an be an takip ediyor.

Mehmetçik operasyonu drone'la görüntüledi VİDEO