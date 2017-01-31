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Mehmetçik organlarıyla 5 kişiye hayat oldu

Manisa Salihli'de trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve organlarıyla 5 kişiye hayat veren Mehmetçik son yolculuğuna uğurlandı.

31.01.2017 - 18:11
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma er Emre Gacar (21), terhis mahiyetinde geldiği izinde, memleketi Salihli’de kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralandı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve burada yapılan ilk tedavinin ardından Balıkesir Atatürk Hastanesi’ne sevk edilen Emre Gacar’ın 29 Ocak Pazar günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin onayı ile Emre Gacar’ın karaciğer, kornea, kalbi ve böbrekleri bağışlandı ve 5 kişiye hayat verdi.

Mehmetçik organlarıyla 5 kişiye hayat oldu

ASKERİ TÖRENLE DEFNEDİLDİ

Evin tek oğlu olan Emre Gacar’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, önce baba ocağına götürülüp helallik alındıktan sonra cenaze namazının kılınacağı camiye omuzlarda getirildi. Kemer Camii’nde kılınan cenaze namazı ve ailenin isteği doğrultusunda düzenlenen askeri törenin ardından Kemer Mahalle Mezarlığı’na gözyaşları arasında defnedildi.

Mehmetçik organlarıyla 5 kişiye hayat oldu

PROTOKOL DE KATILDI

Gacar’ın cenaze namazına başta Kaymakam Turgut Çelenkoğlu olmak üzere AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, askeri erkan ile yakınları ve mahalle halkı katıldı. Cenaze töreninde baba Emin Gacar’ın ise zorlukla ayakta durduğu görüldü.

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