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Mehmetçik Orta Çağ dönemine ait küp buldu

Tunceli'de terörle mücadele eden jandarma ekipleri, Orta Çağ dönemine ait küp (Pithos) buldu. Küp, koruma altına alındı.

İHA | 31.01.2018 - 17:30..
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında Pertek kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

ORTA ÇAĞ DÖNEMİNE AİT KÜP BULUNDU

Operasyon sırasında bir evde yapılan aramada Orta Çağ dönemine ait devasa küp (Pithos), ele geçirildi. 95 santimetre karın çapı ve 145 santimetre boyu ile şu ana kadar bölgede bulunan en büyük küp olduğu öğrenildi.

Mehmetçik Orta Çağ dönemine ait küp buldu

İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Mehmetçik tarafından bulunduğu yerden özenle alınan küp, kuruluş aşamasında olan Tunceli Kent Müzesinde sergilenmek üzere İl Kültür Turizm Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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