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Mehmetçik PKK'ya geçit vermiyor

Bitlis'te sıfırın altında 15 derecede vatan savunması yapan Mehmetçik, teröristlere geçit vermiyor.

10.02.2017 - 14:51
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İl Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı JÖH birlikleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Mehmetçik PKK'ya geçit vermiyor

MEHMETÇİK TETİKTE

Devletin her türlü imkanını seferber ettiği güvenlik güçleri, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kırsalda arazi arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Türk milletinin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için adeta kar altında yaşayan birlikler, dondurucu soğuğa rağmen elleri tetikte bekliyor.

JÖH birlikleri, bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor VİDEO

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