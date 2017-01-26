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Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

Mehmetçik, Türkiye- Irak- İran sınırının kesiştiği karlarla kaplı dağlarda -30 derece soğukta terörle mücadeleyi sürdürüyor.

26.01.2017 - 09:34
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Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

Şemdinli'deki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Tekeli 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğin çetin kış koşullarında mücadelesi görüntülendi.

KIŞ ÜSLENMESİNE DARBE

Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın bölgede kış üslenmesine ve uyuşturucu ticaretine darbe vurdu.

Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor İZLE

SINIRDAN GEÇİŞE İZİN YOK

Sınırdan PKK'lı teröristlerin geçişine izin vermeyen 2807 rakımdaki Hudut Kartalları, sık sık hareketlilik yaşanan bölgeleri de ağır silahlarla ateş altın alıyor.

-30'DA PKK'LI AVI

Terörle mücadelenin sürdüğü bölgede hava sıcaklığı -30'larda seyrediyor.

2 Mayıs 2016'da kurulan ve Hakurk, Kalereş ve Ari bölgesindeki PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahında bulunan Mirgesav Üs bölgesine 3 sızma girişimi yapılırken, 48 havan, 74 Doçka ve Kanas saldırısı oldu.

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