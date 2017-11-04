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Mehmetçik teröristin bile namusunu koruyor

Tunceli'deki terör operasyonunda yaralanarak teslim olan kadın teröriste Mehmetçikler'in hassas ve insancıl yaklaşımı dikkat çekti.

04.11.2017 - 13:17
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Mehmetçik teröristin bile namusunu koruyor

Tunceli'deki terör operasyonlarında, terör listesindeki 9 teröristin öldürülmesinin ardından gri listedeki 'Sema' kod adlı kadın terörist Besna Kartal teslim olmuştu.

Mehmetçik'in kadın teröristin teslim olduğu sırada gösterdiği yaklaşım adeta insanlık dersi veriyor.

Mehmetçik teröristin bile namusunu koruyor

MEHMETÇİK'TEN TAKDİR EDİLESİ YAKLAŞIM

Çatışma bölgesinde kaydedilen görüntülerde Mehmetçik, kadın teröristin üzerinde bomba olup olmadığından emin olunamamasından dolayı yaşadıkları tüm tedirginliklerine rağmen, talimatlar vererek kıyafetlerini tamamen değil kısmen çıkarttırıyor.

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