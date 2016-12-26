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Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor

TSK, Bitlis’teki operasyonda, tespit edilen sığınakların içerisinde, yaşam malzemeleri ve örgütsel posterin ele geçirildiğini açıkladı.

İHA | 26.12.2016 - 14:10
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis’te gerçekleştirilen operasyonda, tespit edilen sığınakların içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel posterin ele geçirildiğini açıkladı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşların güvenliğini sağlamak, devletin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gece-gündüz, yaz-kış demeden, üstün cesaret ve fedakarlıkla operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, Bitlis ili Tatvan ilçesi Emek Mahallesi bölgesinde 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında ’Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38 Operasyonu’nun icra edildiği bildirdi.

Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

TSK’dan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde yapılan arazi taraması ve ev aramalarında 4 adet ruhsatsız av tüfeği, farklı noktalarda sığınak, sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemeleri ve örgütsel posterlerin ele geçirildiği, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 4 adet ruhsatsız av tüfeğinin muhafaza altına alındığı, sığınak ve sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, örgütsel posterlerin yerinde imha edildiği belirtildi.


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