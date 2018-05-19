Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında bölgedeki operasyonlarına devam ediyor.

Irak sınırında PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla görev yapan 3. Piyade Tümen Komutanlığı 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı askerler, teröristlerden tamamen temizlenen 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'nı didik didik arıyor.

Mehmetçik Balkaya Dağları'nda teröristlere nefes aldırmıyor

Üç kenarı uçurumdan oluşan ve metrelerce yükseklikteki dikit kayalarla çevrili yapıya sahip Balkayalar'da görev yapan hudut kartalları, makara ve halatlarla malzeme taşıdıkları dağda kurduğu 5 üs bölgesi sayesinde 7 gün 24 saat sınırın güvenliği gözetim altında tutuyor.

Kurduğu üsler, kullandığı son teknoloji silahlar ve bölgeyi bilen güvenlik korucuları sayesinde terör örgütüne göz açtırmayan Mehmetçik'in her türlü ihtiyacı da TSK tarafından helikopterlerle temin ediliyor.

TONLARCA MÜHİMMAT VE PATYLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Şemdinli'nin güney cephesinde, bir bölümünün Irak sınırı boyunca devam ettiği üçgen bir yapıya sahip Balkaya Dağları, üzerinde binlerce mağara ve yaşam alanı barındırıyor.

Bu alanlarda teröristlerce sözde karargah, depo, barınak ve yaşam alanı olarak kullanıldığı belirlenen onlarca mağaraya operasyon düzenleyen Mehmetçik, şu ana kadar tonlarca mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan gereç ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Kokurdan (kuyu şeklinde çukur, çöküntü) ve kayalık arazide sürdürülen aramalarda, önceden teröristlerce kullanılan çok sayıda doğal taş oyukları askerler tarafından imha edildi.