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Mehmetçik teröristlerin geçiş güzergahını yerle bir etti

Yağızoymak taburunda hazır kıta bekleyen askerler, teröristlerin Türkiye’ye sızmak için kullandıkları geçiş yollarını bombaladı.

13.03.2017 - 11:26
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Şırnak’taki Gabar Dağı’nda bulunan Yağızoymak taburundaki askerler, bölgede ayak basmadık yer bırakmadı.

Askerlerin gözü haline gelen insansız hava araçlarıyla (İHA) dağ tamamen kontrol altına alınırken, PKK’lı teröristlerin sınırdan Türkiye tarafına geçiş için kullandığı yol tespit edildi.

Mehmetçik teröristlerin geçiş güzergahını yerle bir etti

Bunun üzerine harekete geçen askerler, mevzilerindeki yerlerini alırken, tanklar da atışa hazır hale getirildi. Komutanın talimatı ile tankı kullanan kahraman Mehmetçik, geçiş güzergahlarına bomba yağdırdı. Tanktan yapılan top atışının ardından bölge ateş altına alındı.

Mehmetçik teröristlerin geçiş güzergahını yerle bir etti

Mehmetçiğin bölgede eli kolu haline gelen İHA’lar, dağda kuş uçurtmuyor. Tespit edilen Gabar Dağı’ndaki bir mağara da, askerler tarafından atılan roketlerle yerle bir edildi. Mağaranın kullanılamaz hale getirilmesinin ardından bölge, teröristlerin olma ihtimaline karşı ağır makineli silahlarla tarandı.

Mehmetçik teröristlerin geçiş güzergahını yerle bir etti

Yaklaşık 10 kilometreye kadar menzili bulunan obüsleri de kullanan kahraman Mehmetçikler, bölgede teröristlerin geçebileceği hiçbir yol bırakmadı. Hemen her gün elleri tetikte bekleyen askerler, verdikleri görüntü ile dosta güven düşmana korku saldı.

Mehmetçik teröristlerin geçiş güzergahını yerle bir etti

Teröristlerin geçiş güzergahlarını bombalamasının ardından sahaya inen Mehmetçik, arazide mayın arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Mehmetçik teröristlerin geçiş güzergahını yerle bir etti

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