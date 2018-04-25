Mehmetçik teröristlerin teleferiğini imha etti

Sınırlarımızda terör operasyonlarına devam eden TSK, Irak sınırında bulunan teleferiği imha etti. PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye girmek için kullandığı teleferiğin imha ediliş görüntüleri de yayımlandı.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ İÇİN KULLANILIYORDU

TSK, resmi Twitter hesabından teleferiğin imha edildiği anları paylaştı. Söz konusunu teleferiği, PKK militanların Irak'tan Türkiye'ye geçiş için kullanıyordu.

Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi/Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda, Irak topraklarında teröristler tarafından kurulup kullanılan bir teleferik imha edilmiştir." denildi.

Teröristlerin Türkiye’ye geçiş yaptıkları teleferik imha edildi VİDEO



MEHMETÇİK NEFES ALDIRMIYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesi PKK'dan temizlenirken, Türkiye'nin sınırları ve Irak'ın kuzeyinde operasyonlar devam ediyor. Kış mevsiminde durmayan Mehmetçik, havaların ısınmasıyla operasyonlarını arttırdı.

Son olarak Irak sınırında denetime çıkan Türk askeri, sınırdan Türkiye'ye giriş için kullanılan teleferiği imha etti.