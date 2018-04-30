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Mehmetçik terörle mücadelede kararlı

Teröristlerin işgalinden kurtarılan Afrin'de, tuzaklanan bombalar tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 07:36..
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Mehmetçik terörle mücadelede kararlı

Türkiye'nin sınırına yuvalanarak devlet kurma hayallerine kapılan teröristler, Zeytin Dalı Harekatı ile bozguna uğratıldı.

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla Suriye'nin kuzeyinde büyük bir temizlik yapıldı.

Yaklaşık 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getiren Türk askeri, bölgede huzur ve barış ortamını sağladı.

PKK'NIN HAİN TUZAKLARI

Afrin ve çevresinde teröristlerden geriye hain tuzaklar kaldı.

Bölgedeki insanların güvenliğini canının önünde tutan Türk askeri ise, tuzakları tek tek imha etmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan son bilgilendirmede; bölgede 206 mayın, 1079 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

KORKUSUZ TÜRK ASKERİ

Objektiflere yansıyan görüntülerde; bölgede görev yapan bir SAS komandosunun korkusuz bir şekilde teröristlerin tuzakladığı bombayı imha etmeye çalıştığı görülüyor.

Mehmetçik terörle mücadelede kararlı

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