Mehmetçik terörle mücadelede kararlı

Kadıköy'de kapıyı kırarak girdikleri dükkandan 27 bisikleti 7 dakikada çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

7 dakikada 4 milyon değerindeki 27 bisikleti çaldılar

İzmir’de, bir tıra arkadan çarparak hurdaya dönen ambulansta bulunan 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 2 sağlık personeli yaralandı.

İzmir'de bir ambulans tıra çarptı: 1 ölü

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Rıdvan Dilmen: Şenol Hoca beni aradı, durumu iyi değil

F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olayların ardından Şenol Güneş'le konuştuğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Çok demoralizeydi, canı çok sıkkındı. Hala da sıkkın" dedi.