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Mehmetçik tuzaklara karşı teyakkuzda

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil’e yönelik düzenlenen operasyon kararlılıkla devam ederken, yurt içinde de olası tuzaklara karşı faaliyetler aralıksız sürüyor.

İHA | 02.07.2018 - 09:31..
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Mehmetçiğin ilkbahar aylarında terör örgütü PKK’nın Kanireş, Haftanin, Metina, Gara ve Kandil bölgelerindeki kamplarına yönelik düzenlediği operasyonlar aralıksız devam ediyor. Başarılı bir şekilde devam eden operasyonlar kapsamında şimdiye kadar birçok bölge teröristlerden temizlenirken, Kandil’deki terör unsurlarının da etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyonlar sürdürülüyor.

Mehmetçik tuzaklara karşı teyakkuzda

MENFEZ VE KÖPRÜLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon kapsamında Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi’ndeki yollarda bulunan köprü ve menfezlerde olası tuzaklara karşı sürekli kontrollerini yaptırıyor.

Köprü ve menfezler tek tek kontrol edilirken, jammer araçların da bölgede bulunması dikkat çekiyor.

ASKERİ HAREKETLİLİK GÜN BOYU DEVAM EDİYOR

Derecik belde merkezinde ve sınır boylarında Mehmetçik sürekli devriye gezerken, askeri hareketlilik ise hız kesmeden devam ediyor. ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı askeri araçların konvoy halinde sınır boylarına intikal etmesi gözlemlenirken, operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Asker Kandil’e doğru ilerleyişini sürdürürken, Derecik halkı da operasyonlara büyük destek veriyor.

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